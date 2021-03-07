أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قصر بن غشير.
وقالت الهيئة في بيان عاجل إن فرقها تمكنت من اكتشاف المقبرة بمنطقة كاريزما في قصر بن غشير، فيما يتم حاليا انتشال الجثث.
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