«الأرصاد» يحذر من الرياح على طول الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية نشطة إلى قوية على طول الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، اليوم الأحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الريح شمالية شرقية إلى شرقية تتـراوح سرعتـه ما بين 10 و25 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.00 متر، يصل يوم الغد إلى 2.50 متر على ساحل زوارة.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل.

درجة حرارة سطح البحر 17 مْ.

الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب.

الريح شمالية شرقية إلى شرقية بوجه عام تتراوح سرعتها ما بـين 05 و15 عقدة، وتصل غدا إلى 20 عقدة على طول الساحل.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.75 متر.

البحر خفيف الموج اليوم إلى قليل الاضطراب غدا على طول الساحل.

درجة حرارة سطح البحر 17 درجة.

الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على ساحل الخليج آخر الليل والصباح الباكر لاحتمالية ظهور ضباب.

جدول بأحوال الطقس على عدد من الموانئ الليبية اليوم الأحد، 7 مارس 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)