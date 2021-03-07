ارتفاع ملحوظ في مصراتة.. توزيع إصابات فيروس كورونا

أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت مصراتة ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا أمس السبت، بعدما سجلت 145 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1158 إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، و37 حالة وفاة، كما تم تسجيل 1130 حالة شفاء.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبراته تسلمت 5700 أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4542، فيما تم التأكد من إصابة 1158، منها 841 جديدة و317 مخالطة، مضيفا أن نسبة الحالات الموجبة كانت 20.3%.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ418 حالة جديدة و101 مخالطة، ومصراتة 27 حالة جديدة و118 مخالطة، وجنزور 62 حالة جديدة، والمنشية الجميل ثلاث حالات جديدة، والقره بوللي 27 حالة جديدة، وزليتن 17 حالة جديدة وثلاث حالات مخالطة، والخمس 14 حالة جديدة، والسواني بن آدم 12 حالة جديدة، وسوق الخميس امسيحل ثلاث حالات جديدة، ويفرن ثلاث حالات جديدة.

فيما سجلت السائح حالتي إصابة إحداهما جديدة، ونالوت ثلاث حالات جديدة، وكاباو حالتين جديدتين، والعجيلات خمس حالات جديدة، وبني وليد 20 حالة جديدة و28 مخالطة، وتازربو حالتي إصابة إحداهما جديدة، والقلعة ثلاث حالات جديدة، والزاوية الغرب 19 حالة جديدة، وجادو 13 حالة جديدة وحالتين مخالطتين، والعامرية ثلاث حالات جديدة.

وسجلت غدامس خمس حالات جديدة وتسع مخالطة، والجميل خمس حالات جديدة، ودرج حالتي إصابة إحداهما جديدة وترهونة 14 حالة جديدة وثلاث مخالطة، وطبرق تسع حالات جديدة، والكفرة خمس حالات جديدة، وتاورغاء وصرمان حالة جديدة في كل منهما، والماية 23 حالة جديدة، وغريان 36 حالة جديدة، والزاوية المركز 25 حالة جديدة، و10 مخالطة.

وسجلت سبها 29 حالة جديدة وسبع مخالطة، والجفرة 15 حالة جديدة، والغريفة خمس حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والبوانيس خمس حالات جديدة، وسرت تس حالات جديدة وحالة مخالطة، وزوارة 30 حالة مخالطة.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ892 حالة وتسع حالات في القلعة، و14 حالة في الكفرة، وثماني حالات في قصر بن غشير، و23 حالة في العجيلات، وخمس حالات في الخمس، وتسع حالات في تازربو، و60 حالة في مصراتة، و19 حالة في الزاوية المركز، و38 حالة في سبها، و53 حالة في زوارة.

بينما توزعت حالات الوفاة على كل من طرابلس بـ14 حالة، والكفرة بـثلاث حالات، وبني وليد ثلاث حالات، وأربع حالات في سبها، وحالتين في العجيلات، وكذلك حالتين في الخمس، فيما سجل قصر بن غشير وصبراتة وصرمان وجنزور والجفارة والقرة بوللي ومصراتة وسرت وزليتن حالة وفاة لكل منها.

وبحسب المركز، ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الجائحة إلى 138 ألفا و640 حالة، منها 10 آلاف و525 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 125 ألفا و842 حالة، فيما تم تسجيل 2273 وفاة.