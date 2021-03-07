«الأرصاد»: تقلبات جوية تؤثر على غرب ليبيا مساءً.. وغالب المناطق غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 11:05 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تحدث تقلبات جوية تؤثر على مناطق غرب ليبيا برياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار مساء اليوم الأحد، وتشمل غالب المناطق غدا الإثنين مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة هذه الليلة وصباح غد.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم تصل إلى 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول من مساء غد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا نسبيا غدا على غالب المناطق وتنخفض من مساء غد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات– مرادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على بعض المناطق.
- الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية، قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على مناطق الجبل الأخضر.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و24 درجة، وتصل على جالو إلى 27 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على غدامس والحمادة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا على غالب المناطق مثيرة للأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29- و34 درجة، وتنخفض غدا على غدامس ويشمل الانخفاض يوم الثلاثاء باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و31درجة، وتسجل ارتفاعا غدا.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم الأحد 7 مارس 2021 (المركز الوطني للأرصاد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصراتي يطالب بمراجعة الأرقام «الفلكية» في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تتخطى الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم
دولى
دياب يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
عربى
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
«فاو» تدق ناقوس الخطر: ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديدا
ليبيا
قادمة من لبنان.. النيجر تعلن عن أكبر عملية ضبط للقنب الهندي قبل تهريبها إلى ...
ليبيا
بعد نفي «مواصلات الوفاق».. وزير إسرائيلي: تسرب النفط الإيراني في «المياه ...
ليبيا
العملية السياسية في مفترق طرق: الاستفتاء أم الانتخابات أولا؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي