«الرقابة على الأغذية»: 4 طرق لتخزين اللحوم بطريقة سليمة

صورة لطريقة حفظ اللحوم, (الرقابة على الأغذية والأدوية)

رصد رئيس وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية سوق الجمعة، أبوبكر مروان، أربع طرق لحفظ اللحوم بطريقة سليمة بعيدا عن التلف أو فقدان قيمتها الغذائية، مؤكدا أن تخزين اللحوم بشكل خاطئ يقلل من جودتها وقيمتها الغذائية، ويحولها من لحوم صحية لفاسدة.

ورصد مروان، خلال بيان لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الطرق الأربع، والتي تشمل عدم غسل اللحوم قبل التخزين لمنع نمو البكتيريا، والاكتفاء بإزالة الشوائب فقط، قبل وضعه في الفريزر، وإغلاق أكياس اللحوم جيدًا مع الضغط عليها لإخراج الهواء منها، واستخدام الأكياس النايلون المخصصة للتخرين داخل الفريز أو المجمدات.

وتابع أن الطريقة الثالثة تتمثل في عدم تخزين اللحمة المطبوخة في الثلاجة لأكثر من ثلاثة أيام، لأن ذلك قد يؤدي لنمو البكتيريا وسيعرضها للفساد على عكس تجميدها في الفريزر الذي سيحافظ على صلاحيتها حوالي ثلاثة أشهر.

كما وجه بعدم فك اللحوم المجمدة عن طريق وضعها في درجة حرارة الغرفة، لأن ذلك يؤثر على جودة اللحم ويسبب نمو البكتيريا، لذا يجب فك اللحوم بالطرق الصحية من خلال وضعها في الثلاجة لمدة 24 ساعة أو عن طريق الفك بالمياه الباردة الجارية أو عن طريق الميكروويف أو في الطبخ المباشر.