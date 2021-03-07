انفراج أزمة الوقود في أجدابيا

محطة تزود بالوقود فارغة في بلدية أجدابيا, (بلدية إجدابيا)

أعلنت بلدية أجدابيا انفراج أزمة الوقود بالمدينة، وذلك بعدما أجرى عميد البلدية إمبارك المنفي العديد من الاتصالات يومي الجمعة والسبت، بمسؤولي الشركات النفطية وأغلب الجهات ذات العلاقة بخصوص مادة الوقود التي تشهد شحا في المدينة هذه الأيام.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، تم البدء فعليا في التعبئة من مستودع رأس المنقار، موضحا أن البنزين يأتي الآن للمدينة بشكل انسيابي ومتوافر في بعض المحطات.

وأوضح المنفي أن سبب النقص هو تأخر الباخرة التي تقوم بالتزويد بالوقود، ومن يوم غد، ستتوافر في كل المحطات بالمدينة وستنفرج أزمة الوقود.

طوابير السيارات انتظارا للتزود بالوقود في إجدابيا, (بلدية إجدابيا)