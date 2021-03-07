ضبط سـبعة أشخاص سرقوا محلات تجارية بالطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 09:13 صباحا
3 أشخاص من بين المتهمين بسرقة محلات تجارية بالطريق الساحلي. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط سـبعة أشخاص سرقوا محلات تجارية بالطريق الساحلي.

وأوضحت الوزارة في منشور بصفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن دوريات العـمل الأمني التابعة لفرع إدارة إنفـاذ القانون طرابلس بـالإدارة الـعامـة للعمليات الأمنـية ضبطت المتهمين السبعة على متن «حـافـلـة». ونوهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتـهـم إلى مديرية أمن تاجوراء.

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من جهة أخرى، ضبطت دورية بقسم التحري العام في مديرية أمن طرابلس أحد المجرمين المطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية في منطقة غوط الشعال. وصدر بحق المتهم أوامر قبض من النيابة العامة لارتكابه جرائم عدة منها «القتل والسطو المسلح والخطف وحجر حريات والابتزاز وتخريب ممتلكات والنصب»، حسب بيان وزارة.

4 أشخاص من بين المتهمين بسرقة محلات تجارية بالطريق الساحلي. (وزارة الداخلية)
حافلة جرى ضبط المتهمين بسرقة محلات تجارية بالطريق الساحلي على متنها. (وزارة الداخلية)
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