«مكافحة الأمراض» في سبها: 63 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 08:38 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أكد فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها أن المركز تسلم 103 عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد  أمس السبت، جاءت نتيجة 40 منها سلبية، و63 إيجابية، منها 54 جديدة، وتسع حالات مخالطة، فيما بلغت الوفيات أربع حالات.

وأوضح المركز أن حالات الشفاء وصلت إلى 38 حالة، مشيرا إلى أن الحالات الإيجابية توزعت جغرافيا إلى 36 لسبها، و15 للجفرة، وسبع للغريفة، وأربع لسمنو، وحالة للزيغن.

ولم يعلن المركز الرئيسي لمكافحة الأمراض أمس عن إجمالي عدد حالات الإصابات نتيجة إجراء أعمال صيانة دورية أسبوعية للمختبرات، فيما يترقب أن يصدر اليوم الأحد إعلان عن الوضع الوبائي.

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