بلدية سرت: وصول رئيس ديوان مجلس النواب إلى مطار القرضابية

مطار القرضابية في سرت. (بلدية سرت)

أعلنت بلدية سرت، الأحد، وصول رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل والوفد المرافق له، إلى مطار القرضابية الدولي على متن أول رحلة طيران مدنية إلى المطار، بعد توقف دام سنوات.

وشارك فى استقبال الفضيل والوفد المرافق له، رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، والناطق الرسمى باسم مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، ورؤوساء اللجان المشكلة بالاستقبال والإعلام ببلدية سرت، حسب ما نشرت البلدية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- سرت تكثف استعداداتها لاستقبال جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة

وعقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، السبت، اجتماعًا موسعًا، مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من مسؤولى الجهات الحكومية الخدمية واتحاد النساء وتجمع الشباب، استعدادًا لـ«استقبال ضيوف مدينة سرت، أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد دبيبة) والوفود المرافقة لهما»، حيث تحتضن المدينة جلسة مجلس النواب المقررة، الإثنين، لمنح الثقة للحكومة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة الجديدة تستند إلى ستة أسس هي: التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة، ومشاركة المرأة والشباب، واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.

وقال إن عدد وزارات الحكومة يبلغ 27 وزارة ممثلة من كل ليبيا حسب 13 دائرة انتخابية، وأنه تم تصنيف الوزارات إلى ثلاث فئات هي: سبع وزارات سيادية، و14 خدمية، وست وزارات إنسانية.