3 إصابات جديدة و8 حالات شفاء من «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 11:45 مساء
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

سُجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة، إضافة إلى ثماني حالات شفاء من الفيروس، على ما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء بالمدينة، اليوم السبت.

وفي بيانها رقم «329»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أوضحت اللجنة أن الإعلان الجديد يرفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في الكفرة إلى 404 حالات، بينها 16 نشطة، و341 تعافي، فيما توفي 47 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس 2020.

- تحذير من «خطورة» الوضع الوبائي في الكفرة

والجمعة، حذرت اللجنة الاستشارية الطبية بالكفرة من «خطورة» الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، وطالبت بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصا ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب المناسبات.

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