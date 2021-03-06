سرت تكثف استعداداتها لاستقبال جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 08:41 مساء
مدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت)

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا، مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من مسؤولى الجهات الحكومية الخدمية واتحاد النساء وتجمع الشباب، استعدادًا لـ«استقبال ضيوف مدينة سرت، أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد دبيبة) والوفود المرافقة لهما»، لمنح الثقة للحكومة.

وأوضح رئيس المجلس أن الاجتماع كان مناسبًا لبحث الترتيبات والاستعدادات النهائية لاحتضان مدينة سرت جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لـ«حكومة الوحدة الوطنية».

دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة

وبحسب بيان لبلدية سرت، تناول الاجتماع اتخاد عدد من الإجراءات، التي تتعلق باستقبال ضيوف مدينة سرت أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة أن الحكومة الجديدة تستند إلى ستة أسس هي: التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة، ومشاركة المرأة والشباب، واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة؛ كاشفًا عن تصنيف الوزارات الـ27.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم السبت، أن عدد الوزارات يبلغ 27 وزارة ممثلة من كل ليبيا حسب 13 دائرة انتخابية، وأنه تم تصنيف الوزارات إلى ثلاث فئات هي: سبع وزارات سيادية، و14 خدمية، وست وزارات إنسانية.

ومن المقرر أن يعرَض التشكيل الحكومي على مجلس النواب الإثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع عقدها في مدينة سرت.

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