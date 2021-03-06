استعادة طفلين خطفا «نائمين» خلال سرقة سيارة والدهما في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 07:51 مساء
الطفلان مع والدهما مع السيارة التي سرقت بعد استرجاعها، 6 مارس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

تمكن أعضاء مركز شرطة الهضبة، اليوم السبت، من استعادة طفلين بعد ساعات من خطفهما وسرقة سيارة والدهما بمنطقة خلة الفرجان في طرابلس.

وتلقى مركز شرطة عين زارة بلاغًا يفيد بخطف طفلين داخل سيارة والدهما أمام منزلهم بمنطقة خلة الفرجان، حيث غادر الأب السيارة لفتح باب الجراج قبل أن يتفاجأ بسرقتها وبداخلها نجلاه اللذان بقيا نائمين، حسب ما نشرت مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع «فيسبوك».   

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وعثر أعضاء مركز شرطة الهضبة على السيارة وبداخلها الطفلان في طريق عام بعد أن تركهما الجاني ولاذ بالقرار، وتم تسليم السيارة والطفلين إلى مركز شرطة عين زارة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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