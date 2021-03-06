«مكافحة الأمراض» و«تعليم الوفاق» يبحثان آخر الاستعدادات لإطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 04:05 مساء
جانب من الاجتماع, 6 مارس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

بحث فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، آخر الاستعدادات لإطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية تحت شعار (نعود بمسؤولية.. نعود بحذر).

وبحسب بيان المركز اليوم، فإن الاجتماع عقد أول من أمس الخميس، بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ووفق البيان، تهدف الحملة إلى نشر التوعية لكل الفئات ذات العلاقة والتثقيف المجتمعي، حتى لا تؤثر عودة الدراسة سلبًا علي الوضع الوبائي.

وستتم هذه الحملة الوطنية مع عدة شركاء، على رأسها وزارة التعليم وباستخدام عدة وسائل إعلامية وورش عمل ودورات تدريبية وملصقات ولوحات طرقات، مع الأخذ في الاعتبار الإطار الوبائي وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية.

وأوضح المركز أن الحملة تستهدف مراقبات التعليم ومديري المدارس والهيئات التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم، وكل القطاعات والجهات ذات العلاقة لدعم المؤسسات التعليمية

جانب من الاجتماع, 6 مارس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد يودع رئيسه وأحد رموزه الطيب ذياب
رياضة محلية
هذا المساء | وليامز: التيار المدني في ليبيا
فيديو
غوارديولا يمنع لاعبيه من الانضمام إلى منتخباتهم
رياضة عالمية
السيستاني للبابا: نهتم بأمن وسلام المسيحيين في العراق
عربى
أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين
اقتصاد
العملية السياسية في مفترق طرق: الاستفتاء أم الانتخابات أولا؟
ليبيا
لبنان: الفقراء يعيشون وسط مخاوف من رفع الدعم عن سلع أساسية
عربى
تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في عائلة واحدة بـ«بنت بيه»
ليبيا
الرئيس العراقي: نرحب بالبابا ضيفا عزيزا كريما بين العراقيين
عربى
بابا الفاتيكان يدعو في بغداد إلى «التصدي لآفة الفساد» و«تقوية المؤسسات»
دولى
ملعب بنينا يتزين لاستقبال المباريات الدولية في 2021
رياضة محلية
مجموعة العمل الاقتصادية تحذر من تدهور الكهرباء بدءا من أوائل الصيف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي