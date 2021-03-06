«الكهرباء»: فصل التغذية عن 53 محولا نتيجة سرقة أسلاك تمتد لـ1.1 كيلومتر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 02:51 مساء
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء «الهضبة - عين زارة» ، 18 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة أسلاك كهرباء تتجاوز مسافة الكيلو متر، ما تسبب في فصل التغذية عن 53 محول، موضحة أن السرقة شملت أسلاك ضغط عالي تمتد لمسافة ٥٠٠ متر على خط المشروع «٢٢٠ ك.ف الحرشة التابع لدائرة ترفاس»، مما تسبب فى فصل التغدية عن نحو ٥٠ محول.

وأضافت أنه تم كذلك سرقة أسلاك كهرباء لمسافة 600 متر على خط مربع ماجر من محطة الرقيقة التابع لدائرة وسط زليتن، مما تسبب في فصل التغذية على نحو 3 محولات.

وقالت الشركة إن «هذا العمل الإجرامي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من منازل المواطنين»، مشيرة إلى أنها ناشدت أكثر من مرة «كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار».

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