شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 6 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 11:41 صباحا
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يصل إلى ساعتين ونصف الساعة، فيما يصل في الجناح الشرقي إلى ساعتين.

والخميس الماضي حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021».

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