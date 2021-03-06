دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة

رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة أن الحكومة الجديدة تستند إلى ستة أسس هي: التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة، ومشاركة المرأة والشباب، واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة؛ كاشفا عن تصنيف الوزارات الـ27.



أوضح المكتب في بيان اليوم السبت أن عدد الوزارات يبلغ 27 وزارة ممثلة من كل ليبيا حسب 13 دائرة انتخابية، وأنه تم تصنيف الوزارات إلى ثلاث فئات هي: سبع وزارات سيادية، و14 خدمية، وست وزارات إنسانية.



وأشار إلى أن الوزارات السيادية هي: الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية والتخطيط، والخدمية، هي: المواصلات والحكم المحلي والموارد المائية والإسكان والصحة والعمل والصناعة والتعليم والتعليم العالي والتعليم التقني والثروة الحيوانية والبيئة والنفط والزراعة. أما الوزارات الإنسانية فهي: الرياضة والسياحة والشباب والثقافة والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية.

ومن المقرر أن يعرض التشكيل الحكومي على مجلس النواب الإثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع عقدها في مدينة سرت.



وقال المكتب في وقت سابق إن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة «استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي».



وأضاف: «سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».