«الأرصاد» يعلن حالة الطقس من السبت إلى الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 09:27 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تسود تقلبات جوية تؤثر على غرب ليبيا بداية من يوم غد الأحد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا الإثنين المقبل.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة الغيوم تتكاثر مساء الإثنين.

- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء الغد تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا يوم الإثنين على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

- الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء الإثنين على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 20 و26 درجة، تصل على جالو إلى 28 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و31 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و27 درجة.

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