المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 11:59 مساء
دبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، 25 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي)

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عن هيكلية الحكومة التي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب الإثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع عقدها في مدينة سرت.

وتضمن التشكيل الحكومي 27 حقيبة وزارية موزعة على الأقاليم الثلاث، حسب ما جاء على صفحة المكتب في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقال المكتب إن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة «استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي».

وأضاف: «سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

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