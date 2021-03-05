رئيس بلدية طبرق يبحث فتح مكتب ضماني في باب الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 08:59 مساء
لقاء بوالخطابية، مع مسؤولين لبحث فتح مكتب ضماني في باب الزيتون, 5 مارس 2021. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، آليات فتح مكتب ضماني بالفرع البلدي باب الزيتون.

جاء ذلك خلال لقاء بوالخطابية، مع مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان، محمد الحواز، ومدير مكتب الأملاك العامة، علي محمد عبدالعالي، ورئيس فرع التخطيط العمراني طبرق، علي محمد سالم، ورئيس الفرع البلدي باب الزيتون، فرج سالم أكريم.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، تم توقيع عقد اتفاق شغل عقار لتأدية خدمة عامة مجاناً، صادر من مصلحة الأملاك العامة وبين صندوق الضمان لمدة 25 عاما.

وأضاف المكتب أنه تم الاتفاق على فتح فرع الصندوق الضمان بالفرع البلدي عين الغزالة، وذلك بجهود رئيس المجلس التسييري لتسهيل تقديم الخدمات الضمانية للمواطنين بكل الفروع التابعة لبلدية طبرق.

لقاء بوالخطابية، مع مسؤولين لبحث فتح مكتب ضماني في باب الزيتون, 5 مارس 2021. (الإنترنت)
لقاء بوالخطابية، مع مسؤولين لبحث فتح مكتب ضماني في باب الزيتون, 5 مارس 2021. (الإنترنت)
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