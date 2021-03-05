تعيين ليبي على رأس وكالة الأنباء الأفريقية «بانا»

شعار وكالة الأنباء الأفريقية «بانا»، (أرشيفية: الإنترنت)

نُصب الإعلامي الليبي، العارف بيوك، رئيسا جديدا لمجلس إدارة وكالة الأنباء الأفريقية «بانابريس»، التي تتخذ من العاصمة السنغالية داكار مقرا لها.

جاء ذلك في فعالية أمس الخميس، حيث خلف بيوك الإعلامي السوداني الدكتور إبراهيم دقش، الذي توفي في 22 يونيو الماضي.

وسبق للإعلامي تمثيل ليبيا في مجلس إدارة الوكالة، كما شغل منصب رئيس وكالة الأنباء الليبية، وعمل قبلها في إذاعة صوت أفريقيا الليبية.



بيوك يعد بحل أزمة «بانابريس» المالية

وتعتبر ليبيا المساهم الرئيسي في رأس مال الوكالة التي أنشئت بموجب قرار صادر عن منظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي حاليا»، في ليبيريا العام 1979، ويضم مجلس إدارتها ممثلين عن ثماني دول أفريقية، بينما يشارك في جمعيتها العمومية جميع الدول الأفريقية.

وأجرى بيوك اليوم الجمعة أول اتصالاته المباشرة مع موظفي الوكالة، حيث أكد التزامه بمتابعة خطط استكمال إعادة هيكلة «بانابريس»، التي عانت في السنوات الأخيرة من التأخر في إعداد ميزانياتها العامة، ما انعكس على السير العادي للوكالة لدرجة دفع بعض الموظفين لبدء إضراب للمطالبة بسداد متأخرات الرواتب، وفق الوكالة التي أوردت الخبر.

وطمأن بيوك المضربين أنه على المدى القصير ستلبى مطالبهم «المشروعة»، كما حثهم على استئناف العمل ومنحه الوقت لتنفيذ برنامجه التأهيلي، مؤكدا التزام ليبيا «ببذل جهد في تطوير الوكالة وتحديثها»، ووعد بالسعي لمواصلة الجهود لتسوية الدول الأعضاء الأخرى مستحقاتها المالية ومتأخراتها تجاه «بانابريس».

ويتخذ مكتب الوكالة لشمال أفريقيا من العاصمة طرابلس مقرا له، ويرأسه الصحفي الليبي، علي الدلالي.