فرنسا: التنسيق مع إيطاليا بخصوص الأزمة الليبية «أوثق» من أي وقت مضى

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع نظيره الإيطالي لويغي دي مايو، في روما, 5 مارس 2021. (السفارة الفرنسية في إيطاليا)

قالت السفارة الفرنسية في إيطاليا إن علاقة باريس باتت «أوثق» من أي وقت مضى مع إيطاليا في خدمة التنسيق والتعاون بشأن الأزمة الليبية.

جاء ذلك في خضم لقاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع نظيره الإيطالي لويغي دي مايو، في روما اليوم، وفق ما نشرت السفارة الفرنسية في إيطاليا اليوم.

وقالت السفارة إن التنسيق بين البلدين بات في أفضل فتراته فيما يخص التنسيق والتعاون بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي والتحديات الدولية ومحاربة فيروس «كورونا»، وسياسات الهجرة، وليبيا، وشرق البحر الأبيض المتوسط​​، ودول الساحل.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في روما, 5 مارس 2021. (السفارة الفرنسية في إيطاليا)

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في روما, 5 مارس 2021. (السفارة الفرنسية في إيطاليا)