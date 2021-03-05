ميركل تؤكد لدبيبة أهمية انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

عبد الحميد دبيبة وأنغيلا ميركل. (الإنترنت)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي أجرته اليوم برئيس الحكومة المختارة في الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة، أهمية انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وفقا لمتطلبات اتفاقية الهدنة الليبية - الليبية.

وأجرت ميركل اتصالًا هاتفيا، اليوم الجمعة، مع دبيبة، لبحث العملية السياسية في ليبيا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التنفيذ الليبي الداخلي لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت.

ووفق زايبرت، أكدت المستشارة الألمانية مجددًا دعم الحكومة الاتحادية الكامل لهذه العملية، التي ترافقها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «UNSMIL»، وللتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.