ميركل تؤكد لدبيبة أهمية انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 05:54 مساء
عبد الحميد دبيبة وأنغيلا ميركل. (الإنترنت)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي أجرته اليوم برئيس الحكومة المختارة في الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة، أهمية انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وفقا لمتطلبات اتفاقية الهدنة الليبية - الليبية.
وأجرت ميركل اتصالًا هاتفيا، اليوم الجمعة، مع دبيبة، لبحث العملية السياسية في ليبيا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التنفيذ الليبي الداخلي لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت.

ووفق زايبرت، أكدت المستشارة الألمانية مجددًا دعم الحكومة الاتحادية الكامل لهذه العملية، التي ترافقها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «UNSMIL»، وللتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان يدعو في بغداد إلى «التصدي لآفة الفساد» و«تقوية المؤسسات»
دولى
ملعب بنينا يتزين لاستقبال المباريات الدولية في 2021
رياضة محلية
مجموعة العمل الاقتصادية تحذر من تدهور الكهرباء بدءا من أوائل الصيف
ليبيا
قضاء وديون وأداء متذبذب.. هكذا سقط برشلونة في درك الأزمات
رياضة عالمية
وفاة لاعب الظهرة والمنتخب الوطني السابق نجم الدين المالطي
رياضة محلية
هذا المساء | ستيفاني وليامز: راحة بعد «الضغط الليبي»
فيديو
العدد 276 من جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة في «عين العاصفة» بعد تقرير «الرشاوى»
ليبيا
ارتفاع سعر خام برنت إلى 67 دولارًا للبرميل
اقتصاد
«سلامتي» برنامج بتمويل أوروبي قيمته 20 مليون يورو لدعم جهود مكافحة «كورونا» في ...
ليبيا
«المركزي» يعلن حصيلة الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
دبيبة يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب
ليبيا
الجزائر ترحب باعتراف فرنسا بقتل المناضل علي بومنجل
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القهوة للتخلص من السيلوليت