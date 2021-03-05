تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في عائلة واحدة بـ«بنت بيه»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 05:06 مساء
أخصائي المختبر بفريق الرصد بلدية بنت بيه, (صفحة المختبر على فيسبوك)

أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة فرع بنت بيه، عن تسجيل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا من عائلة واحدة في البلدية.

وقال فريق الرصد في بيان اليوم، إن أخصائي المختبر بفريق الرصد بلدية بنت بيه، أنهى أول اختباراته على الاختبار السريع coved_19Antigen المقدم من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب البيان تم إجراء الاختبار على عائلة مؤلفة من 14 فردا بعد بلاغ من أحد أفرادها، بأن هناك أعراضا مرضية بين أفراد العائلة، وتم الاختبار.

وتابع أن التحاليل المعملية أظهرت سلبية 5 عينات، فيما تأكدت إصابة 9 حالات.

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