طبيب: في ليبيا هناك من يعتقد بأن الإصابة بكورونا «وصمة عار»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 03:19 مساء
عناصر طبية تابعة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

قال رئيس قسم العزل بمستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي، الدكتور محمد بوحيا أخصائي التخدير، إن أغلب حالات وفيات كورونا تصل متأخرة جداً إلى المستشفى وفي حالة حرجة، فما زال هناك من يعتقد بأن الإصابة بكوفيد 19 «وصمة عار».

ولفت إلى أن أهم أسباب تأخر الحالات، هي خوف ذوي المريض على مشاعره نفسياً بعدم إحضاره للمستشفى لكي لا ينصدم بدخوله لقسم العزل، أو الاعتقاد بأنها وعكة مرضية خفيفة وستمر بسلام وأن الأطقم الطبية سيضخمون الأمر بطلبهم لايواء المريض.

وتابع أن من الأسباب أيضا الرفض القاطع لذوي المريض لدخوله للمستشفى مع إحضاره في ساعاته الأخيرة.

ولفت إلى أن معظم حالات الوفيات لديها أمراض مزمنة كضغط الدم والسكري وأمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة؛ والربو الشعبي (آزما) والتليف الرئوي والأورام وغيرها .

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