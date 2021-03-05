«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الجمعة 5 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 02:45 مساء
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء «الهضبة - عين زارة» ، 18 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقتين الغربية والجنوبية سيصل إلى ساعتين اليوم الجمعة.

بينما يتراوح طرح الأحمال في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية بين ثلاث وأربع ساعات، حسب نشرة الأحمال التي تصدر بصفة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- مجموعة العمل الاقتصادية تحذر من تدهور الكهرباء بدءا من أوائل الصيف

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ساعات طرح الأحمال، بعد تراجع كبير مطلع فبراير. وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.

وحذرت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف»، معربة عن «قلقها بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا».

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