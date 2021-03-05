الدبيبة يبحث مع ميركل مستجدات الوضع في ليبيا

عبدالحميد الدبيبة وأنغيلا ميركل. (بوابة الوسط)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الدبيبة من ميركل، حيث هنأته لمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة، وفق بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- صالح قلمة: رئاسة «النواب» لم تتسلم أسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية حتى اللحظة

- بليحق: جلسة «النواب» لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد في موعدها بسرت

- دبيبة يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب

بدوره، أكد الدبيبة «الدور الإيجابي لألمانيا تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وتبني فكرة مؤتمر برلين لإنهاء الصراع في ليبيا، ودعمها مسار الحوار السياسي الليبي».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الدبيبة سلم، الخميس، «تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية في هيئة رئاسة مجلس النواب»، موضحًا أن الإجراء يأتي في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، والإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل جلسة منح الثقة المزمع انعقادها في الثامن من مارس بمدينة سرت.

غير أن مقرر مجلس النواب صالح قلمة قال لـ«بوابة الوسط» إن رئاسة المجلس لم تتسلم أسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية «حتى هذه اللحظة»، وأكد أن اجتماع المجلس لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة المقرر في الثامن مارس الجاري سيعقد في موعدة بمدينة سرت حال تسلم تشكيل الحكومة من رئيس الوزراء المختار من ملتقى الحوار السياسي.