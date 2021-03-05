895 إصابة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة في ليبيا خلال 24 ساعة

عناصر طبية بالمستشفى الميداني العسكري أجدابيا. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

سجلت ليبيا انخفاضًا في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 895 إصابة وثلاث حالات وفاة، الجمعة، هبوطًا من 1002 إصابة و14 حالة وفاة، الخميس.

وقال المركز في بيانه رقم «345» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 4486 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3591 عينة، وإيجابية 895 بينها 716 حالة جديدة، و179 مخالطة، إضافة إلى تسجيل 935 حالة شفاء.

وأوضح أن نسبة الحالات الموجبة تصل إلى 20% من إجمالي العينات.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 137 ألفًا و482 حالة، بينها عشرة آلاف 534 نشطة، و124 ألفًا و712 شفاء، فيما توفي 2236 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر لأول مرة في البلاد في مارس 2020.