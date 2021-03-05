سيالة يعزي تشاووش أوغلو في ضحايا تحطم المروحية العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 12:08 مساء
محمد الطاهر سيالة (يمين) ومولود تشاووش أوغلو. (خارجية الوفاق)

قدم وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، التعازي إلى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية أمس الخميس.

وقال الوزارة في بيان مقتضب، إن سيالة قدم خلال اتصال هاتفي، «تعازيه الحارة والمواساة في ضحايا الحادث الأليم لتحطم الطائرة العسكرية التركية، حيث لقي 11 عسكريًا تركيًا حتفهم بعد تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم شمال البلاد».

- مقتل تسعة جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن مروحية عسكرية كانت تقل جنودا أتراكا في جنوب شرق البلاد تحطمت ما تسبب في مصرع وإصابة عدد منهم.

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