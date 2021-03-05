تحذير من «خطورة» الوضع الوبائي في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 11:01 صباحا
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت اللجنة الاستشارية الطبية بالكفرة من «خطورة» الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، وطالبت بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصا ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب المناسبات.

جاء تحذير اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس، ونبه إلى ضرورة الاتصال بها في حال ظهور أعراض على أي مريض خصوصا من كبار السن؛ لأن تأخير العلاج والأكسجين يفاقم الإصابة ويؤدي إلى الوفاة.

- 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الكفرة وتحذير من «تفاقم» الوضع الوبائي

وحتى الأربعاء الماضي، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة 399 حالة بينها 28 نشطة، و327 شفاء، فيما تعافى 44 شخصًا من الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضاء وديون وأداء متذبذب.. هكذا سقط برشلونة في درك الأزمات
رياضة عالمية
وفاة لاعب الظهرة والمنتخب الوطني السابق نجم الدين المالطي
رياضة محلية
هذا المساء | ستيفاني وليامز: راحة بعد «الضغط الليبي»
فيديو
ارتفاع سعر خام برنت إلى 67 دولارًا للبرميل
اقتصاد
«سلامتي» برنامج بتمويل أوروبي قيمته 20 مليون يورو لدعم جهود مكافحة «كورونا» في ...
ليبيا
«المركزي» يعلن حصيلة الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
دبيبة يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب
ليبيا
الجزائر ترحب باعتراف فرنسا بقتل المناضل علي بومنجل
عربى
دراسة: إنسان نياندرتال تمتع بنظام سمعي جيد
علوم وتكنولوجيا
حلول لمكافحة تساقط الشعر بفعل «كورونا»
طب وصحة
«أوبك+» تواجه «المجهول» في اجتماعها الثاني خلال 2021
اقتصاد
مشروع قانون جزائري يحدد حالات لتجريد مواطني الخارج من الجنسية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القهوة للتخلص من السيلوليت