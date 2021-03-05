«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 10:30 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، اليوم الجمعة، على مناطق الجنوب الغربي، فيما تكون الرياح نشطة نسبيًا على أغلب مناطق الشمال.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
الطقس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق؛ ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 وتنخفض غدًا على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيًا على أغلب المناطق تتحول غدًا إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: مشمس.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.

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