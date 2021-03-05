«مواصلات الوفاق» ترد على مزاعم إسرائيلية بشأن سفينة تلوث مياه الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 01:08 صباحا
وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق. (أرشيفية: الإنترنت)

نقت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق التصريحات الصادرة عن وزيرة البيئة بالكيان الصهيوني، التي تتهم فيها السفينة المسماة (EMERALD) وتزعم أنها مملوكة لشركة ليبية بأنها قد تسببت في تلويث شواطئ الأراضي المحتلة الفلسطينية، مشيرة إلى أن «هذه التصريحات زائفة وتشكل تهديدا حقيقية على أحد الشركات العامة الخاضعة لإشراف وزارة المواصلات المتمثلة في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه أن هذه «التصريحات إساءة إلى سمعة ومكانة الشركة في السوق الملاحي الدولي بل أن الأمر بات يشكل إتهاما خطيرا للدولة الليبية»، موضحة أن هذه السفينة التي ترفع العلم البنمي هي سفينة كانت مملوكة سابقا للشركة الوطنية العامة للنقل البحري وتحمل العلم المالطي تحت إسم (إبن بطوطة) وجرى بيعها وفقا لسلسة إجراءات معتمدة لدى الجهات المختصة».

ونوهت الوزارة إلى «تسليم السفينة رسمية لمالكها الجديد بتاريخ 23 ديسمبر 2020 م، أي قبل واقعة الثلوت المدعي حصولها بوقت طويل ، وأنه إعتبارا من تاريخ تسليمها لمالكها الجديد وتغيير علمها إلى علم ( بنما ) لم تعد للشركة الوطنية العامة للنقل البحري أية علاقة أو إرتباط بهذه السفينة».

وأضاف البيان «لن تدخر جهدا في الدفاع عن المؤسسات التابعة لنا وكذلك لن نسمح بالزج بإسم (ليبيا) في أية صراعات دولية لا علاقة لنا بها»، نؤكدا العزم على «اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقنا والحفاظ على مقدراتنا وسلامة مواطنينا».

ويوم الأربعاء، زعمت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية غيلا غاملئيل إن إيران لها علاقة بالتسرب النفطي الذي لوث شواطئها الشهر الماضي، وتسبب في أضرار بيئية كبيرة، مدعية أن «التسرب نتج عن ناقلة نفط ليبية كانت تقل شحنة مقرصنة من إيران إلى سوريا».

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