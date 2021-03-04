بلدي غريان: حل مشكلة الوقود خلال يومين

شعار المجلس البلدي غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرالمجلس البلدي غريان توضيحا بشأن مشكلة نقص الوقود في المدينة الأيام الماضية، متوقعا توفر الوقود لكافة المحطات خلال يومين.

وقال منشور صادر عن المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخميس: إن شركة البريقة منعت تعبئة الصهاريج بعد الساعة 12 صباحا إلى جميع محطات الجبل بناءاً على كتاب موجه من إلى رئيس جهاز الدعم المركزي، حفاظًا على أمن وسلامة الشاحنات و السائقين.

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وأرفقت البلدية بالمنشور صورة من خطاب رئيس جهاز الدعم المركزي إلى رئيس لجنة الإدارة بشركة البربقة.

وأوضح منشور البلدية أن «الشركة عللت في رسالتها إلى وحدة الأمن الصناعي بمنع اي تعبئة خارج منطقة طرابلس بعد الساعة 12 ظهراً، وضرورة تزويد محطات منطقة طرابلس أولاً مما تسبب في عرقلة السائقين وعدم تمكن السائقين من التعبئة ليومين متتاليين».

ونوه المجلس البلدي إلى إجراء عديد من الاتصالات لتوضيح عواقب تنفيذ الكتاب المشار إليه سواء مع شركة البريقة لتسويق النفط و جهاز الأمن المركزي، مشيرا إلى «استدراك ما تم من إجراءات وعودة العمل بالآلية السابقة».