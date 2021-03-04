وضع حجر الأساس لمحطتي تحلية المياه بالمجمع الصناعي رأس لانوف

من زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للمجمع الصناعي رأس لانوف، 4 مارس، 2021. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، وضع حجر الأساس لمشروع تنفيذ محطتي تحلية المياه بالمجمع الصناعي رأس لانوف.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله للمجمع، رفقة وفد يضم عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية جادالله العوكلي، وخالد جويلي مدير عام الصناعات النفطية، وخالد بوخطوة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي الخامس والعشرين من يناير الماضي، أجرت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز مباحثات مع شركة سيدم الفرنسية، لمناقشة آخر تطورات إقامة محطتين لتحلية المياه بالمدينة. وذلك خلال اجتماع بين الجانبين عبر الدائرة المغلقة، بين ممثلين للشركة الفرنسية، وأعضاء اللجنة المكلفة لمتابعة تنفيذ محطتي التحلية.

ويستهدف المشروع تغطية احتياجات المجمع الصناعي من المياه بأنواعها، وكذلك تلبية احتياجات المنطقة السكنية من المياه المحلاة في المستقبل عند حدوث أي طارئ فني أو نقص في إمدادات مشروع النهر الصناعي

وخلال زيارة وفد مؤسسة النفط المجمع، أشاد صنع الله بإنجازات «شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز رغم صعوبة الظروف والتحديات وشح الميزانيات»، مشيرا إلى أن «العاملين بقطاع النفط المخلصين أثبتوا وطنيتهم وحبهم لليبيا بما يقومون به من جهود وتضحيات في سبيل المحافظة على قوت الليبيين ودعم الاقتصاد الوطني».