«الرئاسي» يأذن باستيراد لقاح «كورونا» من 4 شركات ويعلن الاشتراطات

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (أرشيفية: الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس، السماح لوزارة الصحة بالتعاقد مع 4 شركات لتوريد اللقاحات المصنعة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وحسب تعديل للقرار رقم 166 للعام 2021، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه فإن الشركات تشمل «فايزر أند بایونتك، واسترازینيكيا، وجونسن أند جونسن، وموديرنا، أية شركة أخرى معروفة ومعتمدة بحيث تكون مصنعة اللقاح».

واشترط التعديل «لإتمام إجراءات التعاقد أن تكون اللقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو مركز الرقابة على الأدوية والأغذية الأميركي، أو وكالة تقييم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، واللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات».

كما شمل التعديل الذي أجراه الرئاسي النص الآتي «وفقا للظروف الطارئة يستخدم لقاح فيروس كورونا (كوفيد. 19) تحت بند الطوارئ، بحيث تعد الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن استخدامه وما ينتج منه من تأثيرات جانبية، وذلك وفقا للآلية والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية».

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء. وتماثل للشفاء 774 مصابا، في حين توفي 14 آخرون، حسب بيان المركز.