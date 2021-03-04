«اجتماعي قبائل سرت» يناقش آلية استقبال أعضاء مجلس النواب

مدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت)

بحث المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، برئاسة الشيخ مفتاح مرزو، آلية استقبال أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمجمع قاعات واقادوقو بسرت يوم الثامن من شهر مارس الجاري.

وأوضح رئيس المجلس في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع خصص لبحث آلية الاستقبال، وجرى الاتفاق على إعداد حفل استقبال لأعضاء النواب. حضر الاجتماع أعضاء المجلس من حكماء ومشايخ المكونات الاجتماعية لقبائل سرت.

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مساء اليوم الخميس، أن «جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد بمدينة سرت في موعدها المقرر سابقا يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر مارس الجاري»، وفق تصريح مقتضب نشره موقع المجلس على الإنترنت.

جاء ذلك بعد إعلان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة سلم صباح اليوم، «تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية في هيئة رئاسة مجلس النواب»، لكن مقرر مجلس النواب صالح قلمة قال لـ«بوابة الوسط» إن رئاسة المجلس لم تتسلم أسماء المرشحين للحكومة «حتى اللحظة»،