صالح قلمة: رئاسة «النواب» لم تتسلم أسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية حتى اللحظة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 04 مارس 2021, 08:35 مساء
مقرر مجلس النواب النائب صالح قلمة. (بوابة الوسط)

قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الخميس إن رئاسة المجلس لم تتسلم أسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة «حتى هذه اللحظة»، إلا أنه أكد أن اجتماع المجلس لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة المقرر يوم الإثنين 8 مارس الجاري سيعقد في موعدة بمدينة سرت حال تسلم مجلس النواب تشكيل الحكومة من رئيس الوزراء المختار من ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف قلمة أن التصويت على منح الثقة من أعضاء مجلس النواب سيكون للحكومة مكتملة «بكج واحد»، مبينا أنه «في حالة كان هناك معارضة على أحد الوزراء المترشحين لابد من توقيع 40 نائبا على ذلك».

وبشأن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا وما أثاره من تسريبات بشأن مزاعم رشوة طالت ملتقى الحوار السياسي، دعا قلمة المعنيين به إلى نفي ذلك عبر مؤتمر صحفي أمام الجميع، متوقعا أن تشهد جلسة سرت حضورا لافتا من قبل النواب.

- بليحق: جلسة «النواب» لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد في موعدها بسرت
- دبيبة يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب

وأكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مساء اليوم الخميس، أن «جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد بمدينة سرت في موعدها المقرر سابقا يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر مارس الجاري»، وفق تصريح مقتضب نشره موقع المجلس على الإنترنت.

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة سلم صباح اليوم، «تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية في هيئة رئاسة مجلس النواب».

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