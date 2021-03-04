وصول 34 مليون لتر من الوقود إلى ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 05:33 مساء
الناقلة أنوار ليبيا بميناء طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل إلى ميناء طرابلس البحري شحنة وقود تقدر بنحو 34 مليون لتر على متن الناقلة «أنوار ليبيا» المتواجدة على رصيف الميناء، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني نقلا عن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس لجنة معالجة الوقود والغاز، العميد محمد فتح الله، أكد أن الناقلة «أنوار ليبيا» تقوم بإفراغ شحنتها، ويتم توزيعها على كافة محطات الوقود بشكل طبيعي.

وطمأنت وزارة الداخلية المواطنين بأن الوقود متوافر بمستودعات شركة البريقة لتسويق النفظ، مطالبة إياهم بعدم الانجرار وراء الإشاعات والازدحام أمام محطات الوقود، داعية كذلك إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن.

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