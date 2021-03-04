وفاة عبدالمجيد القعود أحد كبار المسؤولين في النظام السابق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 02:46 مساء
عبدالمجيد القعود، (أرشيفية: الإنترنت)

توفي في إسطنبول اليوم الخميس عبدالمجيد القعود، أحد كبار المسؤولين في النظام السابق، عن عمر ناهز الـ78 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأكدت مصادر بالسفارة الليبية لدى مصر خبر الوفاة، مشيرة إلى أن جثمان القعود سينقل إلى مدينة القاهرة حيث سيدفن فيها.

وتقلد المهندس القعود عديد المناصب الحكومية والوزارية منذ السبعينات، فتولى منصب عميد بلدية طرابلس بين 1971 - 1972، وأسندت إليه حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الزراعية بين عامي 1972 - 1976، ووزيرا للطاقة بين عامي 1978 - 1982، ثم أمينًا للجنة الشعبية العامة (وزارة) للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي خلال الفترة 1986 - 1987، وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس وزراء) خلال عامي 1992-1996، كما تولى منصب أمين الاتصال بمكتب العقيد معمر القذافي، وشغل موقع أمين (وزير) اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ما بين عامي 1997 - 2010، وأخيرا أمينًا للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية العام 2011.

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