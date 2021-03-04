«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 4 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 11:35 صباحا
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس، 7 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقتين الغربية والجنوبية سيصل إلى ساعتين ونصف الساعة اليوم الخميس.

بينما لن يتجاوز طرح الأحمال في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية ساعتين، حسب نشرة الأحمال التي تصدر بصفة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ساعات طرح الأحمال، بعد تراجع كبير مطلع فبراير. وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.

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