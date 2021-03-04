طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها مصراتة وسبها

أحد عناصر فريق الرصد ببني وليد أثناء متابعة عمله على جهاز التحاليل بالمختبر الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1002 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 568 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ63 حالة، ثم سبها بـ46 حالة جديدة، و38 حالة في قصر بن غشير، و29 حالة في كل من غريان وجنزور، و26 حالة في بني وليد، و21 حالة في الزاوية المركز، و13 حالة في زليتن، و11 حالة في الزاوية الغرب، وعشر حالات في كل من ترهونة والشاطئ، وتسع حالات في يفرن، وثماني حالات في كل من أسبيعة والماية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

واكتشفت سبع حالات في كل من ككلة والأصابعة، وست حالات في كل من كاباو وجادو وسواني بن آدم وتازربو والعجيلات والخمس والرياينة، وخمس حالات في كل من الكفرة ونسمة والقلعة وأربع حالات في القرة بوللي، وثلاث حالات في كل من باطن الجبل وقصر الأخيار وطبرق والسائح، وحالتان في كل من الرحيبات والحرابة، وحالة واحدة في كل من المنشية الجميل وصرمان والبوانيس والقطرون وأم الأرانب وبنت بيه وأوباري والغريفة والزاوية الجنوب ومسلاتة وظاهر الجبل وزلطن.

وتماثل للشفاء 774 مصابا، منهم 608 حالات في طرابلس، و55 حالة في مصراتة، و13 حالة في تازربو، وست حالات في قصر بن غشير، وحالتان في غريان، و16 حالة في العجيلات، و39 حالة في سبها، وسبع حالات في الزاوية الغرب، وعشر حالات في زليتن، و18 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 14 آخرون، منهم خمس حالات في طرابلس، وحالتان في العجيلات، وحالة في كل من باطن الجبل وسواني بن آدم وأسبيعة ومصراتة وبني وليد والخمس والزاوية المركز.