«مكافحة الأمراض»: 1002 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 حالة وفاة

عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 774 مصابا، في حين توفي 14 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 4238 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1650 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 310 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 175 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 125 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 111 عينة.

وأرسلت إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 137 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 27 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 140 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 61 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق سبع عينات، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 113 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ست عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 136 ألفا و587 حالة، منها عشرة آلاف و577 نشطة، و123 ألفا و777 متعافى، في حين توفي 2233 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.