«مكافحة الأمراض»: 1002 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 10:52 صباحا
عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 774 مصابا، في حين توفي 14 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 4238 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1650 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 310 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 175 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 125 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 111 عينة.

وأرسلت إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 137 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 27 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 140 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 61 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق سبع عينات، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 113 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ست عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 136 ألفا و587 حالة، منها عشرة آلاف و577 نشطة، و123 ألفا و777 متعافى، في حين توفي 2233 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انفجار ثالث نموذج أولي من صاروخ «سبايس إكس» الفضائي
دولى
بلينكن يتعهد الحزم في مواجهة الصين.. ويعتبرها «أكبر تحدٍ»
دولى
رسميا.. إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي يوم 17 مارس
رياضة عالمية
الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الشرطة الأميركية تحذر من «خطة ميليشيا» لـ«اقتحام» مبنى الكونغرس الخميس
دولى
السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية «كوفاكس»
دولى
المدعية العامة للمحكمة الجنائية تفتح تحقيقا بشأن وقائع حدثت في الأراضي ...
دولى
السراج يصدر تعميما بشأن اجتماعات رؤساء الهيئات والمؤسسات مع القيادات المنبثقة عن...
ليبيا
5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة
رياضة محلية
«فرانس برس»: وصول طليعة وحدة مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا
ليبيا
بيليه يتلقى لقاح «كورونا» بعد أيام من عزل نفسه
رياضة عالمية
تغريم جريدة بريطانية قيمة دعوى ربحتها ميغن ماركل ضدها
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد تناول اللوز يوميا