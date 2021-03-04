«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس تصل سـرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية متوسطة إلى جيدة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل زوارة ومصراتة وسرت صباح اليوم.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سـرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.
- الرؤية متوسطة إلى جيدة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على أقصى الساحل.
- الرياح متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي وشمالية غربية على باقي الساحل تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة .
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- الرؤية جيدة، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.