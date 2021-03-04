542 إصابة بـ«كورونا» في سوق الجمعة خلال فبراير

حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة في سوق الجمعة تسجيل 542 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية خلال شهر فبراير الماضي.

وكشفت عن شفاء 664 مصابا، من بينهم 62 أجنبيا، في حين توفي 35 آخرون، حسب بيان منشور على صفحة الغرفة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات في سوق الجمعة إلى 5688، منها 94 إصابة نشطة، و5439 متعافيا، في حين توفي 155 آخرون.

وأشار البيان إلى أن الزيادة النسبية في عدد الوفيات خلال شهري يناير وفبراير أهم أسبابها هو بدأ فريق الرصد في الحصول على معلومات عن الوفيات من السجل المدني، بعدما كانت المعلومات في السابق معتمدة فقط على ما يجمعه الفريق في مراكز العزل بطرابلس.