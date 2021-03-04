دعوات مغاربية لدعم مبادرات استقرار ليبيا خلال اجتماع الجامعة العربية

قاعة الاجتماعات بجامعة الدول العربية قبل جلسة 3 مارس 2021 لوزراء الخارجية العرب. (الجامعة)