«الصحة العالمية» تدعو ليبيا لتوفير لقاحات «كورونا» لـ 570 ألف لاجئ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 01:12 صباحا
مهاجرون يتلقون مساعدة من موظف أممي في ليبيا (أرشيفية: الإنترنت)

دعت منظمة الصحة العالمية، السلطات الليبية إلى الأخذ بعين الاعتبار تغطية تكاليف اللقاحات الموجهة لأكثر من 570 ألف مهاجر ولاجئ يعيشون في البلاد.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، الأربعاء، إلى مصادقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واللجنة العلمية على خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، متأسفة لـ«تفويت ليبيا الجولة الأولى من لقاحات كوفاكس لأنها لم تقدم الوثائق الرئيسية في الوقت المحدد».

و«كوفاكس» مبادرة عالمية تهدف إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل في الحصول على اللقاحات، وتوفير نسبة 20 % منها.

و على الرغم من إرسال منظمة الصحة العالمية إمدادات منتظمة من معدات الوقاية الشخصية إلى المراكز الصحية، أبلغتها المرافق الصحية في ليبيا أنها لا تزال تواجه نقصًا حادًا في المواد وخاصة القفازات. وأشارت المنظمة إلى اتخاذها الترتيبات اللازمة لإرسال إمدادات إضافية على وجه السرعة.

4 أنواع من اللقاحات
وأعطى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الإذن لوزارة الصحة لتوزيع 4 لقاحات ضد كورونا عبر التعاقد مع شركات: «فايز آند بايونتيك، وأسترازينيكا، وجونسن آند جونسن، وموديرنا».

وأوضح قرار الرئاسي في مادته الأولى أن إذنه سار على أي شركات أخرى معروفة ومعتمدة من المصنعين للقاح، شرط أن تكون أمصالها معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

كما أعلن الاثنين الماضي المركز الوطني لمكافحة الأمراض الانطلاق الرسمي في عملية التسجيل بالمنظومة الإلكترونية للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وطمأن مدير المركز بدر الدين النجار، في تصريحات له أنه في خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، سيتم الانتهاء من تسجيل كل الأجانب المقيمين في ليبيا وأيضا الأشخاص الذين لا يحملون رقمًا وطنيًا.

وأعلن أن 50 ألف جرعة من لقاح "«سترازينيكا» ستصل إلى ليبيا خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، وفق ما أبلغته به اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة الفيروس.

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