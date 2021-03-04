«الليبية للإعلام المستقل»: نرفض التضييق على عمل الصحفيين من قبل مكتب دبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 12:16 صباحا
شعار المنظمة الليبية للإعلام المستقل. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت «المنظمة الليبية للإعلام المستقل» ما يتعرض له الصحفيون من «تضييق» على عملهم من قبل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة، مطالبة بتسهيل عمل الصحفيين وليس تعقيده.

وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء، إنها تتعجب من مطالبة المكتب الإعلامي لدبيبة وسائل الإعلام الراغبة في التواصل معه ونقل الأخبار المتعلقة به بإرسال وثائق في خلال يومين، منها ترخيص المؤسسة المعتمد من إداارة الإعلام الخارجية بالنسبة للمؤسسات الدولية، ورسالة من المؤسسة إلى المكتب الإعلامي، وأسماء اثنين من المراسلين في المدن الأخرى وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم.

لا لتقليص حرية الصحافة
وأكدت المنظمة تعجبها من هذه المطالب، مؤكدة أنه يمكن للمكتب الإعلامي أن يتواصل مع إدارة الإعلام الخارجي لاستلام قوائم المؤسسات المعتمدة، مضيفة: «إن هذه الإجراءات تؤكد أن تعقيد إجراءات لعمل الصحفيين بمثابة تقليص لحجم الحريات ومنع للوصول إلى المعلومة المكفولة في المواثيق الدولية ومؤشر غير مطمئن للسياسة التي ستنتهجها السلطة الجديدة في تعاملها مع الصحفيين».

كما اعتبرت أن الإجراءات الحالية التي تتخذها إدارة الإعلام الخارجي في الحكومتين والمؤسسة الليبية للإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبية هي «إجراءات بطالة ومخالفة للقانون والإعلان الدستوري الموقت، ولا تستند إلى أساس قانوني»، داعية المحامين «الذين تهمهم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير للطعن في هذه الإجراءات لإبطالها قانونيا».

مؤشر خطير على حرية الإعلام 
وفي موقف شبيه، دانت رابطة «الصحفيين والإعلاميين بسبها» الأحد الماضي منع صحفيين من تغطية زيارة رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي إلى المدينة، معتبرة أن هذا التصرف «مؤشر خطير على قمع حرية وسائل الإعلام»، مطالبة في الوقت ذاته بالتحقيق في الموضوع.

وأضافت: «هذا الإجراء مؤشر خطير على قمع حرية وسائل الإعلام، ولذلك نطالب المجلس الرئاسي بالتعاون مع وسائل الإعلام، لا منعها من مزاولة عملها الذي كفله القانون والإعلان الدستوري».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي يوم 17 مارس
رياضة عالمية
الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الشرطة الأميركية تحذر من «خطة ميليشيا» لـ«اقتحام» مبنى الكونغرس الخميس
دولى
السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية «كوفاكس»
دولى
المدعية العامة للمحكمة الجنائية تفتح تحقيقا بشأن وقائع حدثت في الأراضي ...
دولى
5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة
رياضة محلية
بيليه يتلقى لقاح «كورونا» بعد أيام من عزل نفسه
رياضة عالمية
تغريم جريدة بريطانية قيمة دعوى ربحتها ميغن ماركل ضدها
منوعات
الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار الإفراط في تناول الثوم