سيالة يلتقي سامح شكري في القاهرة

سيالة في لقائه مع سامح شكري في القاهرة، 3 مارس 2021. (خارجية الوفاق)

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء. وناقشا معا الصعوبات التي تواجه مسارات إنجاج عملية السلام في ليبيا.



وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان إن الجانبين «استعرضا تطورات الوضع السياسى فى ليبيا ، والجهود المبذولة لانجاح مسارات عملية السلام والصعوبات التي تعترض تنفيذها».



وقدم سيالة الشكر إلى شكري على «جهوده في الدفع بالعلاقات بين البلدين وما تم التوصل إليه من نتائج مثمرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بفتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الليبية واستئناف حركة الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين»، مؤكداً بأن هذه الخطوة «سيكون لها الأثر الطيب والملموس في رفع معاناة المواطنين من خلال تسهيل حركة العبور والتنقل والتجارة بين البلدين الشقيقين».



كما جرت مناقشة الترتيبات التي تتم في الوقت الراهن «لاستئناف عمل السفارة المصرية في العاصمة طرابلس لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي والدفع قدما بالعلاقات بين البلدين»، وفق البيان.