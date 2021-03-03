«داخلية الوفاق» تستوضح من منظمات دولية واقعة إهمال أودت بمهاجر صومالي في طرابلس

اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي المنظمات الدولية. (وزارة الداخلية)

اجتمع مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في ليبيا والمعنية بقضايا المهاجرين وطالبي اللجوء لاستبيان الحقائق في واقعة وفاة مهاجر صومالي في أحد أحياء طرابلس نتيجة الإهمال.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن وكيلها لشؤون الهجرة أصدر تعليماته إلى ضباط المكتب المعنيين بملف القضية للاجتماع مع المنظمات المختصة لاستبيان الحقائق، وذلك بناء على تعليمات المفوض بالوزارة على إثر تقرير جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بخصوص تجاوزات المنظمات الدولية العاملة في ليبيا في مجال الهجرة غير الشرعية ووفاة أحد المهاجرين الصوماليين نتيجة الإهمال وعدم الاستجابة السريعة من تلك المنظمات.

وأوضحت أن الاجتماع عقد صباح اليوم بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس بين الضباط المكلفين وممثلي المنظمات الدولية جرى خلاله «مناقشة ما جاء في مذكرة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الخاصة بواقعة وفاة أحد طالبي اللجوء من الجنسية الصومالية وصعوبة حالة الآخر في أحد أحياء طرابلس وتراخي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا وانعدام استجابتهم لحالة المذكورين المأساوية وتركهما في مواجهة الموت جوعاً ومرضاً بالرغم من مسؤولياتهم المباشرة تجاه المهاجرين».

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وشارك في الاجتماع من جانب وزارة الداخلية كل من رئيس قسم متابعة مراكز الإيواء العقيد السيد العروسي، ورئيس قسم الشؤون الإدارية العقيد نورالدين المدني، ورئيس قسم متابعة المنظمات الدولية العقيد سفيان الزرقاني، ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة مقدم مكرم المبروك.

وعن جانب المنظمات الدولية، شارك في الاجتماع كل من: نائبة رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين آريتي، ونائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة مات صوبر، ورئيس قسم حماية الطفل في اليونسيف يوكو أوساوا، ومسؤول الطوارئ في مكتب حماية الطفل باليونسيف شريف جنان، ومسؤول الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود إلينا أنجولينا، وكيل المنسق الطبي في منظمة أطباء بلا حدود هيثم الهمالي، ومسؤول التدريب في المنظمة الدولية للهجرة محمد العسكري، وقائدة قسم الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة إلهام القايد.