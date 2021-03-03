تكليف محمد قليوان مديرا لأمن غدامس بعد فصل المديرية عن نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 08:49 مساء
اللجنة المكلفة بتنفيذ فصل مديرية أمن غدامس عن نالوت. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، فصل مديرية أمن غدامس عن مديرية أمن نالوت وتكليف العقيد محمد قليون مديرًا لأمن غدام، الذي بدأ أداء مهامه فور إتمام إجراءات التسليم.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية برئاسة العقيد علي محمد أبوريمة زارت أمس الثلاثاء بلدية درج «لتسليم واستلام مديرية أمن غدامس وفصلها عن مديرية أمن نالوت... وكان في استقبالها عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي درج».

وأوضحت الوزارة أن اللجنة عقدت خلال الزيارة اجتماعًا بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي وأعيان ومختاري المحلات وضباط وضباط الصف ببلدية درج، جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية واستعراض التحديات التي تواجه البلدية لإيجاد الحلول لها.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تكليف العقيد محمد عبدالقادر قليوان مهام مدير مديرية أمن غدامس والانطلاق في أداء مهامه فور إتمام إجراءات التسليم والاستلام من اللجنة المكلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد أجرى عقب الاجتماع جولة ميدانية للاطلاع على مقار مراكز الشرطة والأقسام والوحدات الأمنية بنطاق المديرية لتشمل مناطق سيناون ودرج وغدامس.

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