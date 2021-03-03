تسجيل حالتي اشتباه وإصابة بفيروس كورونا بمستشفى المقريف في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 03 مارس 2021, 06:52 مساء
مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي. (تصوير: صلاح ناصف)

أكد رئيس قسم العناية الفائقة بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، محمد عطية العريبي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي اشتباه وأخرى مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للحالات الثلاث.

وأضاف العريبي، أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة بقسم العناية الفائقة اتخذت كافة الإجراءات الطبية اللازمة تجاه الحالات المرضية إلى أن يجري إحالتهم إلى المستشفى الميداني العسكري أجدابيا لتلقي العلاج اللازم من قبل الطاقم الطبي المختص بالمستشفى. 

وقال العريبي إن قسم العناية الفائقة بالمستشفى يوجد به ثلاث حالات مصابة بجلطة دماغية، وحالة ارتفاع للسكر في الدم وحالة فشل كلوي، وحالتا جراحة عامة نتيجة حادث سير تجرى لهم الإجراءات الطبية اللازمة من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالقسم.

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